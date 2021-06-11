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Giriş Tarihi: 11.6.2021 06:37 Son Güncelleme: 11.6.2021 07:42

Son dakika: Nurişler çetesine operasyon

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: Nurişler çetesine operasyon

Son dakika haberi: Kamuoyunda “Karagümrük” ve “Nurişler” Çetesi olarak bilinen liderliğini cezaevinde bulunan ’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik olarak sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamuoyunda "Karagümrük" ve "Nurişler" Çetesi olarak bilinen liderliğini cezaevinde bulunan 'in yaptığı organize suç örgütüne sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen özel harekat timleri de destek verdi.

ÇETE LİDERİ CEZAEVİNDE
Toplamda 27 şüpheliye yönelik olarak yapılan operasyonda 53 adrese baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı olan Nuri Ergin'in cezaevinde olduğu öğrenildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Son dakika: Nurişler çetesine operasyon
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