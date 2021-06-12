Canan Atlı tecavüzcüsünü öldürdü tahliye edildi

Banyoda fotoğraflarımı çekip, sosyal medyada yayınlamıştı. Beni öldürecekti. Korkudan evi terk ettim. Bunun üzerine yeğenime de, 'Sevgi senin yüzünden evi terk etti, onu bulup getireceksin. Getirmezsen seni öldürürüm' diyerek küfürler etmiş. Canan'ı çocuklarıyla tehdit etmiş, 'Onları öldürürüm' demiş.