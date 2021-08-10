Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde! Yangın kontrol altına alındı

Yangına havadan helikopter, karadan orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yöre halkı da yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler yakınındaki tarım arazilerine de sıçradı. Yangının bölgeye yakın olan yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı öğrenildi.

Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde | Video

Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın mahalline gelerek çalışmaları bizzat yerinde takip etti.