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Giriş Tarihi: 11.8.2021 00:04 Son Güncelleme: 11.8.2021 00:40

Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde! Yangın kontrol altına alındı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde! Yangın kontrol altına alındı

Bodrum Dereköy’de makilik alanda çıkan yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, tarım alanlarına sıçradı. Yakınındaki yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Yangına  gece görüşlü 4 helikopter müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada Bodrum yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan gelişmenin ardından henüz kontrol altına alınmayan sadece Köyceğiz yangını kaldı. Bu yangına da müdahaleler sürüyor.

Bodrum Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 15:00 sularında başlayan yangında vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ilk müdahale yapıldı.

Yangına havadan helikopter, karadan orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yöre halkı da yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler yakınındaki tarım arazilerine de sıçradı. Yangının bölgeye yakın olan yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı öğrenildi.

Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde | Video

Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın mahalline gelerek çalışmaları bizzat yerinde takip etti.



GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA
Yangına Orman ve itfaiye ekipleri ile Polis ve Jandarma TOMA'ları su sıkarken, beton mikserleri ve köylüler bölgeye su taşıyor. Bodrum Gümüşlük'te otluk ve makilik alanda yangın söndürme çalışması gece yangın söndürme kapasiteli 4 helikopter müdahale ediyor.

"BODRUM YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada Bodrum'da çıkan yanıgının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan gelişmenin ardından Muğla'da kontrol altına alınmayan 1 yangın kaldı. Köyceğiz'de devam eden orman yangınına müdahaleler sürüyor.

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Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde! Yangın kontrol altına alındı
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