Bodrum’daki yangında gece görüşlü 4 helikopter görevde | Video
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Bodrum Dereköy’de makilik alanda çıkan yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, tarım alanlarına sıçradı. Yakınındaki yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Yangına gece görüşlü 4 helikopter müdahale ediyor.