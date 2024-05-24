Başkan Erdoğan: "Dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak mekanizma yok" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamların küresel düzenin acziyetini gözler önüne serdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların çarpık düzeni bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak kurumsal bir mekanizma yok." ifadelerini kullandı.