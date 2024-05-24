Başkan Erdoğan: "Dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak mekanizma yok" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamların küresel düzenin acziyetini gözler önüne serdiğini belirten Başkan Erdoğan, "Dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların çarpık düzeni bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak kurumsal bir mekanizma yok." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
25:43
09:59
03:01
00:26
00:26
18 ilde FETÖ'ye "Kıskaç" | Video 24.05.2024 | 08:46
01:16
Tekirdağ Emniyeti'nden sıkı denetim: 1 günde 121 kişi yakalandı! 24.05.2024 | 01:12
00:16
Girdikleri evde 300 bin TL'lik hırsızlık yapmışlardı: Yakalandılar 24.05.2024 | 01:12
10:26
07:00
00:43
Yeni tanıtım yayınlandı: Şimdi "Alan" kazanma zamanı 23.05.2024 | 20:07
03:17
00:17
01:10
02:24
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem 23.05.2024 | 18:52
08:40
Son bir haftada, 48 terörist etkisiz hâle getirildi | Video 23.05.2024 | 12:30
05:41
00:05
MİT Başkanı Kalın’dan tam isabetli üçlük | Video 23.05.2024 | 08:49
01:24
31:38
Son dakika! Başkan Erdoğan: Soykırımcılar hesap vermeli 22.05.2024 | 20:22
01:14
Son dakika: Sosyal medya platformu X'den Türkiye hamlesi 22.05.2024 | 18:45