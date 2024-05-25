Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda geçici rahatlama değil kalıcı düşüş hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Enflasyonda geçici rahatlama değil, kalıcı düşüş hedefliyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını belirtti.
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