Video Haber Bolu’da şimşekler geceyi aydınlattı
Bolu’da şimşekler geceyi aydınlattı

Bolu’da şimşekler geceyi aydınlattı

24.05.2024 | 22:29

Bolu’da 2 gündür etkili olan sağanakla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Oluşan muhteşem manzara dronla görüntülendi.

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