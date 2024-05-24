Bolu’da şimşekler geceyi aydınlattı
Bolu’da 2 gündür etkili olan sağanakla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Oluşan muhteşem manzara dronla görüntülendi.
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