Azerbaycan kurtarılan köylerde
Azerbaycan resmi protokol ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Qazah bölgesinin dört köyünde, Azerbaycan Devlet bayrağını göndere çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Azerbaycan kurtarılan köylerde 24.05.2024 | 19:54
25:43
09:59
03:01
00:26
00:26
18 ilde FETÖ'ye "Kıskaç" | Video 24.05.2024 | 08:46
01:16
Tekirdağ Emniyeti'nden sıkı denetim: 1 günde 121 kişi yakalandı! 24.05.2024 | 01:12
00:16
Girdikleri evde 300 bin TL'lik hırsızlık yapmışlardı: Yakalandılar 24.05.2024 | 01:12
10:26
07:00
00:43
Yeni tanıtım yayınlandı: Şimdi "Alan" kazanma zamanı 23.05.2024 | 20:07
03:17
00:17
01:10
02:24
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem 23.05.2024 | 18:52
08:40
Son bir haftada, 48 terörist etkisiz hâle getirildi | Video 23.05.2024 | 12:30
05:41
00:05
MİT Başkanı Kalın’dan tam isabetli üçlük | Video 23.05.2024 | 08:49
01:24
31:38
Son dakika! Başkan Erdoğan: Soykırımcılar hesap vermeli 22.05.2024 | 20:22