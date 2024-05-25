Video Haber 'Bozdoğan-40' operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi
'Bozdoğan-40' operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi

'Bozdoğan-40' operasyonunda gri kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi

25.05.2024 | 08:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen “Bozdoğan-40” operasyonu sonucu terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Sofi kod adlı Mehmet Yıldırım’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu "Bozdoğan-40" operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi terörist çatışmada etkisiz hale getirildi. Çatışmada bir Jandarma Üsteğmen ise yaralandı. Bakan Yerlikaya yaralanan Üsteğmen'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.


Çıkan çatışma sonucu etkisiz hale getirilen terörist Sofi kod adlı Mehmet Yıldırım'ın 22 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 09 Ocak 2021 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 08 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 5 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine, 12 Eylül 2019 tarihinde Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 7 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması eylemine, 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen yol kesme olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 13 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında meydana gelen EYP'li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldığı tespit edildi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadele kararlılık vurgusu yaparak, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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