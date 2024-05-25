Çağlar ötesi bir şair: Necip Fazıl Kısakürek

Türk düşünce ve fikir hayatının sembol isimlerinden olan Necip Fazıl Kısakürek, vefatının üzerinden 41 yıl geçse de ardında bıraktığı eserleri ve fikirleriyle çağa yön vermeye devam ediyor...