Çağlar ötesi bir şair: Necip Fazıl Kısakürek
Türk düşünce ve fikir hayatının sembol isimlerinden olan Necip Fazıl Kısakürek, vefatının üzerinden 41 yıl geçse de ardında bıraktığı eserleri ve fikirleriyle çağa yön vermeye devam ediyor...
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