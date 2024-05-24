Tekirdağ Emniyeti'nden sıkı denetim: 1 günde 121 kişi yakalandı!
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir günde yaptıkları denetimlerle haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 121 kişiyi yakaladı.
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