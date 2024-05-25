Video Yaşam İki grup birbirine girdi! Çarşıda başlayan kavga kamerada
İki grup birbirine girdi! Çarşıda başlayan kavga kamerada

İki grup birbirine girdi! Çarşıda başlayan kavga kamerada

25.05.2024 | 10:15

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında meydana gelen kavga, yaralı şahsın kaldırıldığı hastanede de devam etti. Hastane bahçesinde yaşanan kargaşa anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Dörtyol ilçesi çarşı merkezinde meydana geldi. 2 grup arasında meydana gelen kavgada darp edilerek yaralanan 1 şahıs hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası 2 tarafında yakınlarının hastaneye gelmesinin üzerine kavga hastane bahçesinde de devam etti. Hastane bahçesindeki kargaşa polis ve güvenlik ekiplerinin çabaları sonrası kontrol altına alındı. 2 grup arasında hastane bahçesinde yaşanan kavga, hastanede tedavi gören vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Horoz Koruma Derneğine ‘Horoz Dövüşü’ operasyonu: 7 gözaltı 01:35
Horoz Koruma Derneğine ‘Horoz Dövüşü' operasyonu: 7 gözaltı 25.05.2024 | 10:00
Adana’da yürekleri yakan görüntü: Acılı anne ölen oğlunun başını son kez okşadı 01:53
Adana'da yürekleri yakan görüntü: Acılı anne ölen oğlunun başını son kez okşadı 25.05.2024 | 10:15
İki grup birbirine girdi! Çarşıda başlayan kavga kamerada 01:30
İki grup birbirine girdi! Çarşıda başlayan kavga kamerada 25.05.2024 | 10:15
Kağıthane’de çarptığı aracın arka camından içeriye giren motosikletli kamerada 02:52
Kağıthane’de çarptığı aracın arka camından içeriye giren motosikletli kamerada 25.05.2024 | 10:22
Haydarpaşa’da petrol ürünü yüklü gemi arıza verdi, ekipler müdahale etti 00:45
Haydarpaşa'da petrol ürünü yüklü gemi arıza verdi, ekipler müdahale etti 25.05.2024 | 09:33
Bitlis’te Sadece 20 günlük ömrü olan şakayıklar çiçek açtı 04:24
Bitlis'te Sadece 20 günlük ömrü olan şakayıklar çiçek açtı 25.05.2024 | 09:59
İstilacı su sümbülleri, Asi Nehri’ni adeta görülmez hale getirdi 03:44
İstilacı su sümbülleri, Asi Nehri’ni adeta görülmez hale getirdi 25.05.2024 | 09:51
Amasya’da sadece 10 gün çiçek açıyor! ’Yitik Türk lalesi’ olarak kayıtlara geçmişti... 03:49
Amasya'da sadece 10 gün çiçek açıyor! 'Yitik Türk lalesi' olarak kayıtlara geçmişti... 25.05.2024 | 09:45
Adana’da hortum anı cep telefonu kamerasında 00:40
Adana'da hortum anı cep telefonu kamerasında 25.05.2024 | 09:33
Babasının silah arkadaşlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı 03:32
Babasının silah arkadaşlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı 25.05.2024 | 09:38
Antalya’da otomobil köprüden dereye uçtu: 1’i çocuk 2 kişi kayıp 05:53
Antalya'da otomobil köprüden dereye uçtu: 1'i çocuk 2 kişi kayıp 25.05.2024 | 08:47
Hatay’da 2 araç çarpıştı: 5 ölü 2 ağır yaralı 00:45
Hatay’da 2 araç çarpıştı: 5 ölü 2 ağır yaralı 24.05.2024 | 22:55
Anadolu Parsı ve Sırtlan termal kameraya yansıdı 00:55
Anadolu Parsı ve Sırtlan termal kameraya yansıdı 24.05.2024 | 20:11
Şiddetli yağış nedeniyle çöken yola otomobil düştü 02:58
Şiddetli yağış nedeniyle çöken yola otomobil düştü 24.05.2024 | 16:48
Isparta’da uyuşturucudan gözaltına alınan avukat tutuklandı | Video 02:03
Isparta’da uyuşturucudan gözaltına alınan avukat tutuklandı | Video 24.05.2024 | 16:15
Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltında | Video 04:47
Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 12 şüpheli gözaltında | Video 24.05.2024 | 15:39
Ankara’da selde feci görüntüler | Video 06:02
Ankara’da selde feci görüntüler | Video 24.05.2024 | 15:37
Akdeniz’de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 00:57
Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 24.05.2024 | 14:16
Ankara’da sele kapılan çocuk ölümden döndü! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 01:26
Ankara'da sele kapılan çocuk ölümden döndü! O anlar kameralara böyle yansıdı | Video 24.05.2024 | 14:54
Edirne’de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:13
Edirne'de göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 24.05.2024 | 14:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA