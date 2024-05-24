Video Haber Ekipler hastaya ulaşmak için bir saat yürüdü
Ekipler hastaya ulaşmak için bir saat yürüdü

Ekipler hastaya ulaşmak için bir saat yürüdü

24.05.2024 | 20:23

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde doğada ot toplarken rahatsızlanan vatandaşın yardımına, Hakkari 112 sağlık ekipleri bir saat yürüyerek ulaştı.

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