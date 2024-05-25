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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu

25.05.2024 | 15:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

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