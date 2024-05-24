Bakan Yerlikaya: “18 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-17’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde FETÖ ‘ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-17” operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Son 11 ayda FETÖ’ye yönelik düzenlenen 5 bin 191 operasyonda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518’i tutuklandı.
11 AYDA 5 BİN 191 OPERASYON
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı paylaşımda 1 Haziran 2023 - 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında (son 11 ayda) FETÖ'ye yönelik; 5 bin 191 operasyon düzenlendiğini ekledi. Düzenlenen operasyonlarda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518'i tutuklandı. Bin 751 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
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