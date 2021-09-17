Son dakika haberler: Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

Ankara'da karısının patronuyla olan yazışmalarını yakalayan koca, karısının çalıştığı lokantayı pompalı tüfekle bastı ve lokanta çalışanı 3 kişiyi yaraladı.
Olay, Sincan ilçesi Lale meydanında bulunan bir lokantada gerçekleşti. Karısının çalıştığı iş yerinin sahibiyle yazışmalarını gören koca, pompalı tüfekle iş yerine gitti.
Karısının kendisini aldattığı iş yeri sahibine ve lokantada çalışan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralı iş yeri sahibi ve 2 çalışan, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Olayı gerçekleştiren saldırgan ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonrasında yakalandı. Yaralılardan 2 kişinin ameliyata alındığı, birinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.