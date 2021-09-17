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Giriş Tarihi: 17.9.2021 08:06 Son Güncelleme: 17.9.2021 08:06

Son dakika haberler: Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İLKER TURAK İLKER TURAK
Son dakika haberler: Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var
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Ankara’da eşi tarafından aldatıldığını iddia eden koca, karısının çalıştığı lokantaya giderek rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu lokanta çalışanı 3 kişi yaralandı. Son dakika haberinin detayları...

Ankara'da karısının patronuyla olan yazışmalarını yakalayan koca, karısının çalıştığı lokantayı pompalı tüfekle bastı ve lokanta çalışanı 3 kişiyi yaraladı.



Olay, Sincan ilçesi Lale meydanında bulunan bir lokantada gerçekleşti. Karısının çalıştığı iş yerinin sahibiyle yazışmalarını gören koca, pompalı tüfekle iş yerine gitti.



Karısının kendisini aldattığı iş yeri sahibine ve lokantada çalışan 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Yaralı iş yeri sahibi ve 2 çalışan, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Olayı gerçekleştiren saldırgan ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonrasında yakalandı. Yaralılardan 2 kişinin ameliyata alındığı, birinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberler: Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var
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