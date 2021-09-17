Son dakika haberler: Ankara Sincan’da lokantaya silahlı saldırı! Yaralılar var





Yaralı iş yeri sahibi ve 2 çalışan, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video





Olayı gerçekleştiren saldırgan ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonrasında yakalandı. Yaralılardan 2 kişinin ameliyata alındığı, birinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.