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Ankara'da park yeri tartışmasından sonra sürücü, 1'i çocuk 2 kişiye çarptı

Ankara'da park yeri tartışmasından sonra sürücü, 1'i çocuk 2 kişiye çarptı

11.10.2021 | 08:42

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Ankara'da, hastane otoparkında çıkan kavganın ardından sürücülerden biri otomobiliyle uzaklaşırken, olay yerinde bulunan 1'i çocuk 2 kişiye çarparak yaraladı.

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Olay, saat 15.00 sularında Keçiören ilçesinde bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otopark kısmında meydana geldi. İddiaya göre, park yeri yüzünden hastane otoparkında 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavga sonrası otomobile binen sürücülerden biri, uzaklaşırken o sırada olay yerinde bulunan 1'i çocuk 2 kişiye çarptı.


İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, diğer yaralının yoğun bakıma alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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