Video Yaşam Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video

Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video

Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video
16.09.2021 | 15:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video 01:51
Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video 16.09.2021 | 15:36
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı | Video 01:39
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı | Video 16.09.2021 | 14:39
Ölümüne yol kavgası kamerada! Kendisinden yol isteyen şahsa aracıyla çarptı | Video 04:07
Ölümüne yol kavgası kamerada! Kendisinden yol isteyen şahsa aracıyla çarptı | Video 16.09.2021 | 14:06
Niğde’de kaçak kazı yapılan evde şaşkına çeviren 13 metrelik kuyu kamerada 00:48
Niğde'de kaçak kazı yapılan evde şaşkına çeviren 13 metrelik kuyu kamerada 16.09.2021 | 14:06
Evdeki kaçak kazıya suçüstü! 13 metrelik tünel açtılar | Video 00:48
Evdeki kaçak kazıya suçüstü! 13 metrelik tünel açtılar | Video 16.09.2021 | 14:06
Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 03:25
Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 16.09.2021 | 13:21
Karaman’da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi | Video 02:53
Karaman’da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi | Video 16.09.2021 | 13:21
Almanya’dan Türkiye’ye 2 bin 250 kilometre koşan Çılgın Türk: Mutlu ve gururluyum | Video 04:09
Almanya’dan Türkiye’ye 2 bin 250 kilometre koşan Çılgın Türk: "Mutlu ve gururluyum" | Video 16.09.2021 | 13:20
Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı | Video 01:01
Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı | Video 16.09.2021 | 13:21
Beşiktaş’ta vale terörü kamerada | Video 04:41
Beşiktaş'ta vale terörü kamerada | Video 16.09.2021 | 13:01
İrem Helvacıoğlu tatilden bikinili pozlarını paylaştı, beğeni rekoru geldi | Video 00:32
İrem Helvacıoğlu tatilden bikinili pozlarını paylaştı, beğeni rekoru geldi | Video 16.09.2021 | 13:09
Şeyma Subaşı’ndan evlilik açıklaması Dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak! | Video 00:59
Şeyma Subaşı'ndan evlilik açıklaması "Dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak!" | Video 16.09.2021 | 13:07
İstanbul Sultangazi’de taciz iddiası sonrası şüphelinin iş yeri kurşunlandı 01:49
İstanbul Sultangazi'de taciz iddiası sonrası şüphelinin iş yeri kurşunlandı 16.09.2021 | 12:43
İstanbul Sultangazi’de dehşet; rakip marketçinin kafasına silah dayadı 06:09
İstanbul Sultangazi'de dehşet; rakip marketçinin kafasına silah dayadı 16.09.2021 | 12:43
Piknik alanında bacağından vuruldu 01:39
Piknik alanında bacağından vuruldu 16.09.2021 | 10:41
Aynı noktada ikinci kez drift terörü: Zikzaklar çizerek böyle tehlike saçtılar | Video 00:17
Aynı noktada ikinci kez drift terörü: Zikzaklar çizerek böyle tehlike saçtılar | Video 16.09.2021 | 11:38
Sosyal medyadan akülü araç isteyen engelli gence Fatma Şahin sahip çıktı | Video 06:19
Sosyal medyadan akülü araç isteyen engelli gence Fatma Şahin sahip çıktı | Video 16.09.2021 | 11:14
Tokat’ta seyir halindeki TIR alev alev böyle yandı 01:05
Tokat'ta seyir halindeki TIR alev alev böyle yandı 16.09.2021 | 10:41
Oylum Höyüğü’nde heyecanlandıran keşif: 3900 yıl öncesine ait anıtsal yapı bulundu | Video 04:28
Oylum Höyüğü'nde heyecanlandıran keşif: 3900 yıl öncesine ait anıtsal yapı bulundu | Video 16.09.2021 | 11:14
İstanbul Bağcılar’da para çalan hırsıza dayak kamerada 03:08
İstanbul Bağcılar'da para çalan hırsıza dayak kamerada 16.09.2021 | 11:12

Ankara'nın Sincan ilçesinde Erhan T., kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 14.00 sıralarında Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana geldi. Erhan T., yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta otomobilinden pompalı tüfekle inerek, eşinin çalıştığı restorana ateş açmaya başladı. Erhan T.'nin ateş etmesi sırasında çevrede büyük panik yaşandı. Erhan T., 3 el ateş ettikten sonra tüfeği aracına bırakırken, restoranda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Çevredekilerin tepki gösterip üzerine yürüdüğü Erhan T. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA