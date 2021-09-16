Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
Eşinin çalıştığı restorana pompalı ile ateş etti: 3 yaralı | Video 16.09.2021 | 15:36
01:39
Sedanur Şen’in ölümünün şüphelisi uyuşturucudan tutuklandı | Video 16.09.2021 | 14:39
04:07
00:48
Niğde'de kaçak kazı yapılan evde şaşkına çeviren 13 metrelik kuyu kamerada 16.09.2021 | 14:06
00:48
Evdeki kaçak kazıya suçüstü! 13 metrelik tünel açtılar | Video 16.09.2021 | 14:06
03:25
Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video 16.09.2021 | 13:21
02:53
Karaman’da dağdan inen sel suları köyü dereye çevirdi | Video 16.09.2021 | 13:21
04:09
01:01
Geri geri gelen tır otomobile böyle çarptı | Video 16.09.2021 | 13:21
04:41
Beşiktaş'ta vale terörü kamerada | Video 16.09.2021 | 13:01
00:32
00:59
01:49
İstanbul Sultangazi'de taciz iddiası sonrası şüphelinin iş yeri kurşunlandı 16.09.2021 | 12:43
06:09
İstanbul Sultangazi'de dehşet; rakip marketçinin kafasına silah dayadı 16.09.2021 | 12:43
01:39
Piknik alanında bacağından vuruldu 16.09.2021 | 10:41
00:17
06:19
01:05
Tokat'ta seyir halindeki TIR alev alev böyle yandı 16.09.2021 | 10:41
04:28
03:08
İstanbul Bağcılar'da para çalan hırsıza dayak kamerada 16.09.2021 | 11:12
Ankara'nın Sincan ilçesinde Erhan T., kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, olay anı cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana geldi. Erhan T., yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta otomobilinden pompalı tüfekle inerek, eşinin çalıştığı restorana ateş açmaya başladı. Erhan T.'nin ateş etmesi sırasında çevrede büyük panik yaşandı. Erhan T., 3 el ateş ettikten sonra tüfeği aracına bırakırken, restoranda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Çevredekilerin tepki gösterip üzerine yürüdüğü Erhan T. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olay yerinde incelemesini sürdürüyor.