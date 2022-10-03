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Giriş Tarihi: 3.10.2022 08:53 Son Güncelleme: 3.10.2022 08:53

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Ocak asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte yeni hesaplar

Temmuz zammı ile etkili bir zam alan asgari için 2023 ocak hesapları şekillenmeye başladı. Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta hatırlatılan vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki mesajlar asgari ücret zammı için araştırmalara hız kazandırdı. Vatandaşlar asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ile Aralık ayında belirlenmesi beklenen oran için enflasyona bağlı oranlar ortaya çıkmaya başladı. Peki, 2023 Ocak ayı Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki rakamlar…

Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Ocak asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte yeni hesaplar

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara bağlı olarak açıklama yapan Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan "her kesimi rahatlatacak adımlar" başlığı altında toplandı. Asgari ücret ne kadar olacak sorusu şimdiden yanıt aramaya başladı. Peki, Ocak 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "ZAM" AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında hitap etti.

Erdoğan asgari zammıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ NE OLACAK?

Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

"Asgari ücrete yapılacak zam yine memur zammıyla benzer orantıda mı olur?" sorusuna karşılık ise Kurtulmuş, "Geçen sene öyle oldu, bu sene de doğru olan budur. Böyle bir yükseliş her iki tarafta da olur" dedi.

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Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Ocak asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte yeni hesaplar
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