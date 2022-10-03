Milyonların gözü yeni asgari ücret zammında! "Asgari ücret 10 bin liraya…" | Video
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Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücret zammında ilk tahminler gelmeye başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem: "Geçtiğimiz yıllara bakıldığında enflasyonun 5-7 puan üzerinde artışlar yapıldığı görülüyor. Bu sefer yıllık enflasyonun 10 puan üzerinde bir zam yapılması gündemde. Böyle olunca asgari ücret 10 bin liraya yaklaşabilir." açıklamalarında bulundu.