Aylin Sözer davasında yeni gelişme! Sanık Ayyıldız, “Ya idam ya intihar” dedi

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanırken müştekiler, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

KOMŞU HABERLERDE GÖRÜNCE ANLAMIŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sözer'in komşusu D.K., olay günü sanığı evinin önünde gördüğünü, sanığın kapüşonunu kapatarak binaya girdiğini ve kendisinden şüphelendiğini, sonra Sözer'in evinden çığlık sesi duyduğunu, bir süre sonra binalarının önüne polis ekibi geldiğini, Sözer'in evinden dumanlar çıktığını ve akşam haberlerinde gösterilen kişinin olay günü gördüğü kişi olduğunu söyledi.

"ONU BAŞKALARI ÖLDÜRDÜ"

Tutuklu sanık Kemal Ayyıldız savunmasında, "Benim Aylin Sözer'i öldürme gibi bir kastım, amacım olmadı. Benden önce vefat etmişti. Benim eve giriş saatimle, ölüm saati farklı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin Sözer'in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Benim avukatım orada oturuyor, alacağı paranın derdine düşüyor. Ben avukatımın azledilmesini istiyorum" şeklindeki konuştu.

YA İDAM YA İNTİHAR DEDİ

Savunmasında devamında sanık delillerin araştırılmasını istediğini belirterek, "Delilleri araştırın. Ben buradan bir şey elde edemeyeceğim, sadece doğruyu istiyorum. Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin. İdam etmezseniz ben intihar edeceğim zaten. Polislere direndiğim doğru, bunu çocuklarımın hayatı için yaptım. Ben ceza almaktan korkmuyorum. Ama benim hayatımla birlikte diğer hayatları da söndürmeyin" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşma sonu mahkeme, sanık Kemal Ayyıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı zamanda sanık Ayyıldız'a zorunlu müdafi tayinine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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