Bakan Yerlikaya duyurdu: Selektörle radar ikazı cezasına iptal!

Trafik kurallarına uyulmadı ve maalesef görmeyi arzu etmediğimiz can kaybı sayısı 2016'da 152, 2019'da 86, 2024'te maalesef 75 canımızı kaybettik. Gönül ister ki bir can kaybı dahi yaşamayalım. 2016'da yaralı sayısı 12 bin 726, 2019'da 11 bin 265, 2024'te 10 bin 810 yaralı sayısına döştük. Can kaybında olduğu gibi hiçbir vatandaşımızın da yaralanmasını istemiyoruz.