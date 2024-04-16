Bakan Yerlikaya duyurdu: Selektörle radar ikazı cezasına iptal!

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

2019'da 290 bin 2024 495 bin işlem sayımız. Burada bir kırılım. Bu 485 bin işlem sayısının 207 bin 407'si hız nedeniyle yapılan işlemler. Diğer nedenler nedeniyle yaptığımız işlem sayısı da 248 bin.

Can kaybıyla ilgili rakamları vermeden önce 2016'da Türkiye'de 21 milyon araç, 2019'da 23 milyon 2024'te 29 milyon araç vardı. 2016'ya nispetle 9 milyon araç sayımız artmış.