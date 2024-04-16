Bakan Yerlikaya duyurdu: Selektörle radar ikazı cezasına iptal! | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Bakan Yerlikaya, "9 günlük bayram tatilinde 6 bin 530 kaza meydana geldi, 75 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, Düzce’de diğer sürücülere selektörle radar denetimini haber veren 14 sürücüye kesilen trafik cezalarının da iptal edildiğini duyurdu
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