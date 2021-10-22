Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar’ın hayatını kararttı

20 litrelik kazanlarda çamaşır suyuyla bulaşık yıkayan Hacı Ali Aydar bir süre sonra rahatsızlık yaşadı. İddiaya göre iş yerinin verdiği eldivenin kısa olması nedeniyle omzuna kadar çamaşır suyu ile temas eden Aydar'ın kolu zamanla önce yanmaya, ardından şişmeye başladı.