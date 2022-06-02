Ceninleri hayvan leşi diyerek gömmüşlerdi... Çete üyeleri adliyeye sevk edildiler

E.K.'nın cenini mezarlığa gömdüğü öne sürüldü. Fuhuş müşterisi olan erkeklere tuzaklar da kuran çete üyelerinin ilaçlı içecek oyunu da deşifre edildi. Polislerin tespitlerine göre; çetenin üyeleri fuhuş için şebekenin aktif olduğu rezidansa giden erkeklere uyuşturucu katkılı içecekler içirdi. Çete üyeleri; uyuşturucunun etkisinde olan kişileri gasp etti ve banka hesaplarını yağmaladı. "Iraklı Ahmet" kod adlı yabancı uyruklu bir çete üyesinin, örgütün aktif olduğu site çevresinde kendisini "Polis" olarak tanıttığı, polis rolünde yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyduğu ve paralarını aldığı da tespit edilmişti. 36 çete üyesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer beş şüphelinin ise ifadelerinin ardından serbest kaldıkları belirtildi.

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