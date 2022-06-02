Video Yaşam Ceninleri hayvan leşi diyerek gömmüşlerdi! Çete üyeleri adliyeye sevk edildiler | Video
Ceninleri hayvan leşi diyerek gömmüşlerdi! Çete üyeleri adliyeye sevk edildiler | Video

Ceninleri hayvan leşi diyerek gömmüşlerdi! Çete üyeleri adliyeye sevk edildiler | Video

02.06.2022 | 15:10

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Uyuşturucu satan ve kadınlara zorla fuhuş yaptıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Çete üyelerinin; zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları sosyal medya üzerinden erotik danslarla müşteri bulmaya zorladıkları, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları ve ceninleri mezarlıklara “Hayvan Leşi” diyerek gömdükleri ortaya çıktı. Mezarlığa cenin gömen çete üyelerinden birisinin içerisinde cenin olduğu iddia edilen poşetle yürüdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde suç örgütlerine yönelik düzenlendi. Operasyonun İstanbul ayağında İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri bir suç örgütünü çökertti. Esenyurt'ta lüks bir rezidans ve lüks bir sitede yoğunlaşan çete üyelerinin "Yağma, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Kasten Yaralama, Tehdit, Uyuşturucu Madde Ticareti, Fuhuş" suçlarına karıştıkları tespit edildi. Çete üyelerinin suç eylemlerini "Fuhuş" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" olmak üzere iki farklı koldan gerçekleştirdikleri tespit edildi. İddialara göre; 41 çete üyesinin yakalanmasıyla birlikte çökertilen suç örgütünün fuhuş kolunu Mehmet E., uyuşturucu kolunu ise Aykut Z. yönetiyordu.

Çete üyelerinin gerçekleştirdikleri suç eylemlerinin detayları da ortaya çıktı. İddialara göre; çete üyeleri pasaportlarına zorla el koydukları yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdı. Kadınlara, müşteri bulmaları için sosyal medya üzerinden tehditle ve zorla erotik danslar yaptırıldı.

Çete üyelerinin; hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları ve ceninleri mezarlıklara "Hayvan Leşi" diyerek gömdükleri de ortaya çıktı. Çete üyelerinden E.K.'nın içerisinde cenin olduğu iddia edilen poşetle yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.

E.K.'nın cenini mezarlığa gömdüğü öne sürüldü. Fuhuş müşterisi olan erkeklere tuzaklar da kuran çete üyelerinin ilaçlı içecek oyunu da deşifre edildi. Polislerin tespitlerine göre; çetenin üyeleri fuhuş için şebekenin aktif olduğu rezidansa giden erkeklere uyuşturucu katkılı içecekler içirdi. Çete üyeleri; uyuşturucunun etkisinde olan kişileri gasp etti ve banka hesaplarını yağmaladı. "Iraklı Ahmet" kod adlı yabancı uyruklu bir çete üyesinin, örgütün aktif olduğu site çevresinde kendisini "Polis" olarak tanıttığı, polis rolünde yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyduğu ve paralarını aldığı da tespit edilmişti. 36 çete üyesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer beş şüphelinin ise ifadelerinin ardından serbest kaldıkları belirtildi.

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