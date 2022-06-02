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Haberler Yaşam Ceninleri hayvan leşi diye gömmüşler: Zorla fuhuş TikTok'ta erotik dans!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 08:53

Ceninleri hayvan leşi diye gömmüşler: Zorla fuhuş TikTok'ta erotik dans!

Uyuşturucu satan ve kadınlara zorla fuhuş yaptıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete üyelerinin; zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları sosyal medya üzerinden erotik danslarla müşteri bulmaya zorladıkları, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları ve ceninleri mezarlıklara "Hayvan Leşi" diyerek gömdükleri ortaya çıktı. Mezarlığa cenin gömen çete üyelerinden birisinin içerisinde cenin olduğu iddia edilen poşetle yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı...

EMİR SOMER
Ceninleri hayvan leşi diye gömmüşler: Zorla fuhuş TikTok’ta erotik dans!

Son dakika haberi: Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde suç örgütlerine yönelik düzenlendi. Operasyonun İstanbul ayağında İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri bir suç örgütünü çökertti.

Ceninleri hayvan leşi diye gömmüşler: Zorla fuhuş TikTok’ta erotik dans!

Esenyurt'ta lüks bir rezidans ve lüks bir sitede yoğunlaşan çete üyelerinin "Yağma, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Kasten Yaralama, Tehdit, Uyuşturucu Madde Ticareti, Fuhuş" suçlarına karıştıkları tespit edildi.

SON DAKİKA: Çökertilen fuhuş çetesiyle ilgili kan donduran ayrıntı: Hamile kadınların ceninlerini 'hayvan leşi' diyerek gömmüşler! | Video

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Ceninleri hayvan leşi diye gömmüşler: Zorla fuhuş TikTok’ta erotik dans!

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA CENİN VAHŞETİ

Çete üyelerinin suç eylemlerini "Fuhuş" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" olmak üzere iki farklı koldan gerçekleştirdikleri tespit edildi. İddialara göre; 31 çete üyesinin yakalanmasıyla birlikte çökertilen suç örgütünün fuhuş kolunu Mehmet E., uyuşturucu kolunu ise Aykut Z. yönetiyordu.

Ceninleri hayvan leşi diye gömmüşler: Zorla fuhuş TikTok’ta erotik dans!

Çete üyelerinin gerçekleştirdikleri suç eylemlerinin detayları da ortaya çıktı. İddialara göre; çete üyeleri pasaportlarına zorla el koydukları yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdı.

Ceninleri hayvan leşi diye gömmüşler: Zorla fuhuş TikTok’ta erotik dans!

ZORLA EROTİK DANS...

Kadınlara, müşteri bulmaları için sosyal medya üzerinden tehditle ve zorla erotik danslar yaptırıldı.

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