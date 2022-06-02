Ceninleri hayvan leşi diye gömmüşler: Zorla fuhuş TikTok’ta erotik dans!

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA CENİN VAHŞETİ

Çete üyelerinin suç eylemlerini "Fuhuş" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" olmak üzere iki farklı koldan gerçekleştirdikleri tespit edildi. İddialara göre; 31 çete üyesinin yakalanmasıyla birlikte çökertilen suç örgütünün fuhuş kolunu Mehmet E., uyuşturucu kolunu ise Aykut Z. yönetiyordu.