Haberler
Yaşam
Ceninleri hayvan leşi diye gömmüşler: Zorla fuhuş TikTok'ta erotik dans!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 08:52
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
08:53
Ceninleri hayvan leşi diye gömmüşler: Zorla fuhuş TikTok'ta erotik dans!
Uyuşturucu satan ve kadınlara zorla fuhuş yaptıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete üyelerinin; zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları sosyal medya üzerinden erotik danslarla müşteri bulmaya zorladıkları, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları ve ceninleri mezarlıklara "Hayvan Leşi" diyerek gömdükleri ortaya çıktı. Mezarlığa cenin gömen çete üyelerinden birisinin içerisinde cenin olduğu iddia edilen poşetle yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı...