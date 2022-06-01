SON DAKİKA: Çökertilen fuhuş çetesiyle ilgili kan donduran ayrıntı: Hamile kadınların ceninlerini 'hayvan leşi' diyerek gömmüşler! | Video
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Son dakika haberi: Uyuşturucu satan ve kadınlara zorla fuhuş yaptıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete üyelerinin; zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları sosyal medya üzerinden erotik danslarla müşteri bulmaya zorladıkları, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları ve ceninleri mezarlıklara "Hayvan Leşi" diyerek gömdükleri ortaya çıktı. Mezarlığa cenin gömen çete üyelerinden birisinin içerisinde cenin olduğu iddia edilen poşetle yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları