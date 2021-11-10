DEAŞ’lı terörist sahte pasaportla havalimanında böyle yakalandı



ÜÇ YIL ÖNCE DE HAKKARİ'DEN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞ

Bunun üzerine risk taşıyan yolcunun yapılan parmak izi incelemesinde, sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye kalkışan kişinin Irak uyruklu Ş.H.S.R.R. adlı DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi.

Irak uyruklu DEAŞ üyesi havalimanında böyle yakalandı | Video

Yakalanan DEAŞ'lı teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinden İstanbul'a geldiği, sahte pasaportu ise ülkesindeki bir sahte pasaport şebekesinden temin ettiği belirlendi.