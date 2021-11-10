Irak uyruklu DEAŞ üyesi havalimanında böyle yakalandı | Video

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 2019 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Irak uyruklu Ş.H.S.R.R., sahte pasaportla Türkiye’ye yeniden giriş yapmaya çalıştığı sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 7 Kasım Pazar günü saat 08:00'da pasaport kontrolünde, tedirgin davranışlar sergileyen Irak uyruklu bir yolcunun durumundan şüphelenen polis, yolcunun pasaportunu risk analiz merkezine alarak inceleme yaptı. Yapılan kapsamlı araştırmada "H.S.R.G." adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu anlaşıldı.

ÜÇ YIL ÖNCE DE HAKKARİ'DEN TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞ

Bunun üzerine risk taşıyan yolcunun yapılan parmak izi incelemesinde, sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye kalkışan kişinin Irak uyruklu Ş.H.S.R.R. adlı DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi. Yasadışı yollarla ilk olarak 2018 yılında Hakkari üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Ş.H.S.R.R.'nin, o dönem DEAŞ adına Türkiye'de bir dizi faaliyette bulunduğu ve Adana'ya yerleşerek örgütsel eylemlere katıldığı gerekçesiyle 2019 yılında Türkiye'den sınır dışı edildiği öğrenildi. Yakalanan DEAŞ'lı teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinden İstanbul'a geldiği, sahte pasaportu ise ülkesindeki bir sahte pasaport şebekesinden temin ettiği belirlendi.

TÜRKİYE'DE İRTİBATLI OLDUĞU KİŞİLER ARAŞTIRILIYOR

Sahte kimlik ve sahte pasaport kullanarak ülkeye giriş yapmaya çalışan radikal terör örgütü üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DEAŞ üyesi hakkında emniyette başlatılan tahkikat devam ederken, teröristin Türkiye'deki bağlantıları ve irtibatlı olduğu kişiler mercek altına alındı.