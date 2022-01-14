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Giriş Tarihi: 14.1.2022 16:43 Son Güncelleme: 14.1.2022 17:18

Fatih'te korkutan yangın

DHA
Fatih’te korkutan yangın

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te bir ahşap evde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fatih Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı bina yandı.

Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.

SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te yangın! Olay yerinden ilk görüntüler CANLI YAYIN

Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Fatih'te korkutan yangın
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