Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te yangın! Olay yerinden ilk görüntüler CANLI YAYIN
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te yangın! Olay yerinden ilk görüntüler CANLI YAYIN

SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te yangın! Olay yerinden ilk görüntüler CANLI YAYIN

14.01.2022 | 16:45

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Son dakika haberleri... İstanbul Fatih'te Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı ahşap binada yangın! Olay yerinden canlı yayaınla ilk görüntüler, bilgiler...

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Fatih Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.

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