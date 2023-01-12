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Giriş Tarihi: 12.1.2023 14:37 Son Güncelleme: 12.1.2023 14:43

Fenomen Mika Raun davasında karar çıktı! Türk Lirasını klozete atmıştı...

Sosyal medyada 100 liralık banknotu klozete attığı videodan ötürü hakkında dava açılan fenomen Mikail Can Kurnaz’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanığın üzerine atılı suçların yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı istedi. Mahkeme de sanık Mikail Can Kurnaz’ın beraatine karar vererek davayı noktaladı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Fenomen Mika Raun davasında karar çıktı! Türk Lirasını klozete atmıştı...

Mika Can Raun lakaplı sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, 100 liralık banknotu klozete attığı görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Fenomen, savunmasında parayı klozete attığını kabul etmemiş, adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında fenomene "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

FENOMEN MİKA DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık Mikail Can Kurnaz katılmazken sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

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MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Mütalaada davaya konu videoda sanık Mikail Can Kurnaz'ın 100 liralık banknotu klozete atmasıyla ilgili olaya değinerek sanığın paylaşımının suç oluşturmadığı, sanığın 1 saat sonra videoyu kaldırdığı ve bugüne kadar hiçbir siyasi paylaşım yapmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Tüm dosya kapsamında sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi. Duruşma sonu mahkeme sanık Mikail Can Kurnaz'ın beraatine karar vererek davayı noktaladı.

Mika Raun hakim karşısına çıktı!

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Fenomen Mika Raun davasında karar çıktı! Türk Lirasını klozete atmıştı...
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