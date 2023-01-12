Fenomen Mika Raun davasında karar çıktı! Türk Lirasını klozete atmıştı...

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Mütalaada davaya konu videoda sanık Mikail Can Kurnaz'ın 100 liralık banknotu klozete atmasıyla ilgili olaya değinerek sanığın paylaşımının suç oluşturmadığı, sanığın 1 saat sonra videoyu kaldırdığı ve bugüne kadar hiçbir siyasi paylaşım yapmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Tüm dosya kapsamında sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi. Duruşma sonu mahkeme sanık Mikail Can Kurnaz'ın beraatine karar vererek davayı noktaladı.