İkiz kardeşler ilk kez sarıldı

Ferhat ve Radiye Bolat çifti Hatay'daki evlerinde depreme yakalandı. Evde çiftle birlikte, çocukları Numan (17), Azra(16), Irmak (12) ve Serebral Palsi tanısı konan 6 yaşındaki ikizleri Fatma ve Zehra da vardı. O anları SABAH'a anlatan anne Radiye Bolat, "Önce geçeceğini düşündük ancak depremin şiddeti arttıkça ikizlerden birini ben, diğerini de kızım Azra kucağına aldı ve aşağı indik. Dışarı çıkmamızla birlikte duvarlar patladı. Sokaktaki bütün balkonlar çökmüştü. Aracımıza binip uzaklaşmak istedik. Ancak yıkılan binaların molozu yolu kapatmıştı. Eşim ile oğlumuz Numan'ın molozları elle kaldırıp yolu açabildi" dedi.

Bolat ailesi çocuklarıyla birlikte konteyner kente yerleşti. Bölgede tarama yapan Türkiye Sipastik Çocuklar Vakfı da ellerini ve bacaklarını kullanmakta zorluk çeken ve yaşamlarını sırt üstü yatarak sürdüren 6 yaşındaki ikizler Fatma ve Zehra'ya ulaştı. Geçen yıl temmuz ayında Hatay'da İSO Yaşam Kent'te açılan ikinci rehabilitasyon birimiyle de ikiz kardeşlerin tedavi süreçleri başladı.

İLETİŞİM YETENEKLERİ GELİŞTİ

Vakıftan destek almaya başlayan kardeşler, gelişimlerine uygun baş kontrolü, denge sağlamaya yönelik tedaviler gördü. Bu 6 aylık süreçte desteksiz oturma yetisini kazanan kendileri küçük ancak azimleri büyük iki kardeş, rehabilitasyon sürecinin yanında okul öncesi eğitimi de alarak dil gelişimlerini ve iletişim yeteneklerini geliştirdi. Hatta ikiz kardeşler, kelime oluşturmaya, hayvan ve taşıt seslerini taklit etme bile başladı.

İLK KEZ AYAKTA DURARAK SARILDILAR

İkizler için dönüm noktası ise geçtiğimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü oldu. Vakıf Akademik Kurulu üyeleri ve hekimler, ikizler için ameliyat kararı aldı. 26 Ocak'ta Gaziantep'te gerçekleşen ameliyat sonrası kızların oturma dengesi gelişti ve kaslarında gevşeme sağlandı. Ve ailenin yıllardır beklediği o an gerçekleşti. İkiz kardeşler, ilk kez ayakta durarak birbirine sarılabildi.

"YAĞMURLU HAVALARDA UYUYAMIYOR"

İkizlerin 6 aylık süreçteki gelişmelerinden ve vakfın desteğinden memnun olduğunu belirten anne Radiye Bolat, "Oturma ve kendilerini ifade etmede hızlı bir ilerleme gösterdiler. Artık bir yerleri ağrıdığında bunu ifade edebiliyorlar. Gelişimi komşularımız bile fark etti. Oyun eşliğinde gerçekleşen seanslar hem öğretici hem de verimli oluyor. Çocuklar vakıftan ayrılmak istemiyorlar." dedi. Depremin psikolojik etkilerinin de halen devam ettiğini belirten anne, özellikle Fatma'nın yağmurlu havalarda o günü hatırlayıp uyuyamadığını ve korkularının devam ettiğini söyledi.

"YARALARI SARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Geçen yıl 30 Mart'tan bu yana Hatay'da bulunan Türkiye Sipastik Çocuklar Vakfı, 3 bin 500 seanstan fazla fizyoterapi, özel eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmeti sundu. Ameliyat olması gereken 46 çocuğa destek verdi. Konteyner kentlerde yaşamayan engelli bireyler için Mobil Hizmet Aracı ile 750'den fazla ev ziyareti gerçekleştirerek yerinde hizmet sağladı. Vakıf olarak 50 yılı aşkın süredir özel çocuklarla çalıştıklarını söyleyen Antakya Hizmet Birimleri Koordinatörü Zafer Çınar, "Deprem ilk döneminden bu yana 7 kişilik ekibimizle bölgedeyiz. İlk günden beri yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarda gördüğümüz gelişmeler, onlara dokunduğumuzda aldığımız geri dönüşler, iyileşmeler, velilerin bizlere olan duaları gerçekten manevi olarak bizi çok iyi hissettiriyor. Daha fazla çocuğa daha fazla hizmet götürmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar ve aileler mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Onlarla kurduğumuz bağ sayesinde de mutluluğumuz kelebek etkisi ile çoğalarak artıyor. Özel gereksinimli aileler bize 0546 961 38 10 nolu numaradan ulaşabilirler." şeklinde konuştu.