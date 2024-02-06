Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Öbürlerini bastırıyormuş yani anne, baba, abi kardeş acısını daha kötü bastırıyormuş. Hiçbir zaman da çıkmadı, çıkmıyor da, hiçbir zaman da çıkmıyor acısı. 2-3 saat çocuğumun elini tutarak bekledim yani o şekilde. Ama bir daha da bırakamadık ki elini" dedi.