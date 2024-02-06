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Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
09:37
Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Kahramanmaraş 6 Şubat 2023'te iki büyük deprem ile sallandı. 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer, Ebrar Siteleri'nin enkazında kaldı. Acılı baba ise enkaz altında can veren kızının elini biran olsun bıraktı. O görüntü yürekleri parçaladı. Deprem felaketinin birinci yılında yaşadığı tarifsiz acıyı anlatan babanın sözleri Türkiye'yi ağlattı…