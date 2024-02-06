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Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:37

Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Kahramanmaraş 6 Şubat 2023'te iki büyük deprem ile sallandı. 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer, Ebrar Siteleri'nin enkazında kaldı. Acılı baba ise enkaz altında can veren kızının elini biran olsun bıraktı. O görüntü yürekleri parçaladı. Deprem felaketinin birinci yılında yaşadığı tarifsiz acıyı anlatan babanın sözleri Türkiye'yi ağlattı…

DHA
Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Mesut Hançer, 6 Şubat depremine çalıştığı fırında yakalandı. Deprem sonrası ise soluğu Ebrar Siteleri'nde aldı. Ancak korkunç manzarayı görünce yıkıldı. birbirine girmiş binaların enkazında kızı Irmak Leyla Hançer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Baba Hançer, bir geceliğine babaannesinde kalmaya giden ve depreme yatağında yakalanan kızı Irmak Leyla'nın elini biran olsun bırakmadı. O anlarda çekilen kareler ise hafızalara kazındı.

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Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Depremden sonra eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Ankara'da yeni bir hayata başlayan Hançer, felaketin 1. yılında Hatay'a gitti. Kızı Irmak Leyla'nın kabrini ziyaret etti.

Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Evladının mezarının başına çiçek bırakan Hançer, "Gidişi oldu gelişi olmadı bir daha. Biz de kendiyle beraber öldük işte. Biz de kendiyle beraber öldük yani. Hepsinin acısı farklı ama evladınki başkaymış.

Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Öbürlerini bastırıyormuş yani anne, baba, abi kardeş acısını daha kötü bastırıyormuş. Hiçbir zaman da çıkmadı, çıkmıyor da, hiçbir zaman da çıkmıyor acısı. 2-3 saat çocuğumun elini tutarak bekledim yani o şekilde. Ama bir daha da bırakamadık ki elini" dedi.

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