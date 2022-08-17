İstanbul Aile Vakfı Başkanı Sami Yılmaz: Bu söylemi kınıyoruz, suç duyurusunda bulunacağız

Sami Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Aile Vakfı'nın manevi değerler ışığında aile kurumumuzun yaşatılması ve güzelleştirilmesi hedefiyle topluma olumlu katkıda bulunduğunu belirterek, Türk aile yapısının gelişimini önceleyen ve bu noktada yaşanan sorunlara çözüm üreten yaklaşımıyla birçok faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vakıftaki hizmetlerimizin en önemlilerinden birisi Aile Danışmanlık Merkezlerimiz ve biz bu merkezlerimizin bir kısmında başörtülü psikologlarımızla verimli bir şekilde çalışıyoruz. Bu nedenle, Prof. Dr. Üstün Dökmen'in kamuoyunda gündeme gelen başörtülü psikologlarla ilgili sarfettiği sözler bizi çok yaraladı. Aynı mesleki eğitimi almasına rağmen, sırf başörtüsü taktığı için psikologları ayrımcılığa maruz bırakan bu yaklaşımı kabul etmiyoruz."

Sami Yılmaz, İstanbul Aile Vakfı Yüksek İstişare Heyetinde yer alan Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın konuyla ilgili sözlerine atıfta bulunarak "Üstün Dökmen'in bakışı kendisini danışanından üstün gören "mesleki narsizm" ve önyargılardan başka bir şey değildir. Irkçılıktan farklı olmayan bu nefret söylemini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, tüm insanların dil, din, ırk, renk gibi sebeplerle ayrımcılığa maruz kalmasına karşı olduklarını ve bu nedenle Üstün Dökmen hakkında, suç duyurusu, maddi ve manevi tazminat davası da dahil olmak üzere tüm hukuki ve ceza-i yasal haklarını saklı tuttuklarını söyledi.

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