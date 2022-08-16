Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” sözlerine sanatçılardan tepki yağıyor: Bir bitmediniz!

Yakın geçmişte başörtülü öğretmenlerle ilgili skandal ifadeler kullanan TV şovmeni Üstün Dökmen, bu kez de başörtülü psikolog ve psikiyatristleri hedef aldı. Dökmen başörtüsü ile bu işi yapanların danışanlarıyla empati kuramayacağını iddia ederek birbirinden çirkin açıklamalarda bulundu. Başörtüsü takarak psikolog ve psikiyatristlik yapanları "mesleğin etiğine aykırı" davranmakla suçlayan Prof. Dr. Dökmen'e sosyal medyada büyük tepki geldi.