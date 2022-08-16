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Haberler Galeri Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” sözlerine sanatçılardan tepki yağıyor: Bir bitmediniz!
Giriş Tarihi: 16.08.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 07:24

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” sözlerine sanatçılardan tepki yağıyor: Bir bitmediniz!

Psikoloji üzerine kitaplar yazan, bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı açıklamalarına tepkiler dinmiyor. Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" sözlerine sanat dünyasından da tepki yağdı. Hülya Koçyiğit, Aydilge, Gökçe Kırgız, Alişan ve Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, Üstün Dökmen'in ayrımcı dilini kınadı. İşte Üstün Dökmen'in skandal ifadeleri ve tepkiler...

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” sözlerine sanatçılardan tepki yağıyor: Bir bitmediniz!

Yakın geçmişte başörtülü öğretmenlerle ilgili skandal ifadeler kullanan TV şovmeni Üstün Dökmen, bu kez de başörtülü psikolog ve psikiyatristleri hedef aldı. Dökmen başörtüsü ile bu işi yapanların danışanlarıyla empati kuramayacağını iddia ederek birbirinden çirkin açıklamalarda bulundu. Başörtüsü takarak psikolog ve psikiyatristlik yapanları "mesleğin etiğine aykırı" davranmakla suçlayan Prof. Dr. Dökmen'e sosyal medyada büyük tepki geldi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” sözlerine sanatçılardan tepki yağıyor: Bir bitmediniz!

Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" sözlerine sanat dünyasından da tepki yağdı. Hülya Koçyiğit, Aydilge, Gökçe Kırgız, Alişan ve Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, Dökmen'in ayrımcı dilini kınadı.

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Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” sözlerine sanatçılardan tepki yağıyor: Bir bitmediniz!



Psikoloji üzerine kitaplar yazan, bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı açıklamalarına tepkiler dinmiyor. Hülya Koçyiğit, "Bir kadın psikolog için önemli olan başörtüsü değil, donanımı ve liyakatidir" dedi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” sözlerine sanatçılardan tepki yağıyor: Bir bitmediniz!

'KİNDARLIK MASTER'I YAPMIŞ'

Gökçe Kırgız ise "Hâlâ bu zavallı, dışlayıcı nefret söyleminin sürüyor olması utanç verici. Bence siz kindarlıkta master yapmış bir profesörsünüz" dedi.

Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” sözlerine sanatçılardan tepki yağıyor: Bir bitmediniz!

'BEYNİNİZDEKİ ÖRTÜYÜ KALDIRIN'
Alişan, "İsminin önünde profesör yazan birinin bunları söylemesi şaşırtıcı. Biz başı açık da, kapalı da gayet huzurlu bir şekilde yaşıyoruz" derken...

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