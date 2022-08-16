Giriş Tarihi: 16.08.2022 07:21
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
07:24
Prof. Dr. Üstün Dökmen’in “Başörtülü psikolog olmaz” sözlerine sanatçılardan tepki yağıyor: Bir bitmediniz!
Psikoloji üzerine kitaplar yazan, bir üniversitede akademisyenlik yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen'in ayrıştırıcı açıklamalarına tepkiler dinmiyor. Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog olmaz" sözlerine sanat dünyasından da tepki yağdı. Hülya Koçyiğit, Aydilge, Gökçe Kırgız, Alişan ve Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, Üstün Dökmen'in ayrımcı dilini kınadı. İşte Üstün Dökmen'in skandal ifadeleri ve tepkiler...