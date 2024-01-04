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Giriş Tarihi: 4.1.2024 13:58 Son Güncelleme: 4.1.2024 14:24

İstanbul'da akıl almaz olay! Kırmızı ışıkta duran öğrenci servisini kaçırdı

İstanbul Kadıköy’de özel bir okula ait servis aracı sabah öğrencileri toplarken kırmızı ışıkta durduğu sırada cama birisi tıklatıp ‘lastiğiniz patlak’ dedi. Şoför lastiğe bakmak için indiğinde ise araca binen kimliği belirsiz şahıs aracı alıp kaçırdı. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçan şüpheli aranıyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da akıl almaz olay! Kırmızı ışıkta duran öğrenci servisini kaçırdı

Kadıköy'de sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Özel bir okula ait servis aracı sabah öğrencileri toplarken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada cama tıklatan bir kişi şoföre arka lastiğin patlak bir inip bakar mısın? dedi.

Şoför araçtan iner inmez, kimliği belirsiz kişi araca binip içinde öğrenciler ve hostes olan servis aracını kaçırdı. Ne yapacağını bilemeyen şoför, çevredekilerden yardım istedi. Bir motosikletin arkasına atlayıp servis aracının peşine düştü ama yakalayamadı. Hemen durumu polise bildirdi.

SON DAKİKA! İstanbul'da içinde öğrenciler olan servis aracı kaçırıldı | Video


Konuyla ilgili alarma geçen İstanbul Polisi incelenen kamera görüntülerinden aracın Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi bıraktığı tespit edildi.

Öğrencilerin ve hostesin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçırılan araç ise Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.

Polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İstanbul'da akıl almaz olay! Kırmızı ışıkta duran öğrenci servisini kaçırdı
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