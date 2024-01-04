İstanbul’da akıl almaz olay! Kırmızı ışıkta duran öğrenci servisini kaçırdı

Kadıköy'de sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Özel bir okula ait servis aracı sabah öğrencileri toplarken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada cama tıklatan bir kişi şoföre arka lastiğin patlak bir inip bakar mısın? dedi.