İstanbul’da akıl almaz olay! Kırmızı ışıkta duran öğrenci servisini kaçırdı

Kadıköy'de sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Özel bir okula ait servis aracı sabah öğrencileri toplarken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada cama tıklatan bir kişi şoföre arka lastiğin patlak bir inip bakar mısın? dedi.
Şoför araçtan iner inmez, kimliği belirsiz kişi araca binip içinde öğrenciler ve hostes olan servis aracını kaçırdı. Ne yapacağını bilemeyen şoför, çevredekilerden yardım istedi. Bir motosikletin arkasına atlayıp servis aracının peşine düştü ama yakalayamadı. Hemen durumu polise bildirdi.
SON DAKİKA! İstanbul'da içinde öğrenciler olan servis aracı kaçırıldı | Video
Konuyla ilgili alarma geçen İstanbul Polisi incelenen kamera görüntülerinden aracın Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi bıraktığı tespit edildi.