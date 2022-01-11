Haberler Yaşam Haberleri İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 40 ilde 185 gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 11.1.2022 07:30 Son Güncelleme: 11.1.2022 07:45

İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 40 ilde 185 gözaltı kararı

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 40 ilde 185 gözaltı kararı

İzmir’de günün ilk saatleriyle birlikte dev bir FETÖ operasyonu başlatıldı. Başta ankesörlü hat irtibatı olmak üzere, itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi FETÖ ile iltisakları belirlenen bir bölümü muvazzaf asker toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonu,  İzmir merkezli 40 ayrı ilde yürütülüyor ve İzmir polisi ile jandarması ortak yürütüyor.

Başta ankesörlü hat irtibatı olmak üzere, itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi FETÖ ile iltisakları belirlenen bir bölümü muvazzaf asker 185 şüpheli hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 40 ilde operasyon başlatıldı.

ARALARINDA MUVAZZAF İSİMLERDE VAR

Dev operasyon kapsamında; 3'ü Albay, 2'si Yarbay, 7'si Binbaşı, 4'ü Yüzbaşı, 19'u Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 53'ü Astsubay, 10'u Uzman Çavuş rütbesinde; 69'u muvazzaf 101 asker şahıs, 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

İzmir Emniyet TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte İzmir ve 40 farklı ilde gece saat 01.00 itibari ile eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerine başlandı. Operasyon bütün hızıyla sürüyor.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker şahıs unsurlarına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar 23 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 3450 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gözaltı talimatı verilen şüphelilerden 2221'i muvazzaf, 650'si muvazzaf olmayan asker şahıs, 609'u ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisiydi. Yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden 1525'i tutuklanırken 500 şüpheli ise faydalı itirafçı oldu.

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İzmir merkezli dev FETÖ operasyonu! 40 ilde 185 gözaltı kararı
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