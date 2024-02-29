Kayıp mürettebatı arama çalışmalarında 15’nci gün... Aramalar 650 personelle sürüyor

Marmara adasından yüklediği mermer tozu yüküyle Gemlik limanına giden Batuhan A isimli yük gemisi, 15 Şubat sabahı Karacabey ilçesi açıklarında 6 mürettebatıyla birlikte batmıştı. İlk saatlerden itibaren başlayan arama çalışmalarında, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç ile yağcı olarak çalışan Mustafa Tutuk'un cenazelerine gemi içerisinde ulaşılmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve çok sayıda Arama Kurtarma ekibi, kayıp 4 mürettebata ulaşmak için denizde, havada ve karada çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BATAN GEMİYE 43 DALIŞ YAPILDI

İmralı adasının güneybatısında denizin 51 metre derinliğine gömülen Batuhan A isimli gemiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Sualtı Savunma (SAS) timleri de dâhil olmak üzere 30 dalgıçla toplam 43 dalış yapıldı. Diğer yandan Bursa'da 400, Balıkesir'de ise 250 personel olmak üzere toplam 650 kişilik bir arama ordusu çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 1 Helikopter, 1 Uçak, 6 Gemi, 3 Römorkör, 15 Bot, 1 Tekne, ,85 Araç, 8 Drone, 21 Dalgıç ve 2 Köpek, arama faaliyetlerine destek veriyor.

Batuhan A. isimli gemi Marmara’da batmıştı! Çarpıcı gelişme: Aramalar o noktada yoğunlaştı!