Haberler Yaşam Haberleri Kayıp mürettebatı arama çalışmalarında 15’nci gün... Aramalar 650 personelle sürüyor
Giriş Tarihi: 29.2.2024 09:59 Son Güncelleme: 29.2.2024 10:23

Kayıp mürettebatı arama çalışmalarında 15’nci gün... Aramalar 650 personelle sürüyor

Marmara denizinde 15 Şubat sabahı batan Batuhan A isimli yük gemisinin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmalarında 15’nci güne girildi. Bursa ve Balıkesir'de, 650 personel, hem denizden ve karadan hem de havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kayıp mürettebatı arama çalışmalarında 15’nci gün... Aramalar 650 personelle sürüyor

Marmara adasından yüklediği mermer tozu yüküyle Gemlik limanına giden Batuhan A isimli yük gemisi, 15 Şubat sabahı Karacabey ilçesi açıklarında 6 mürettebatıyla birlikte batmıştı. İlk saatlerden itibaren başlayan arama çalışmalarında, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç ile yağcı olarak çalışan Mustafa Tutuk'un cenazelerine gemi içerisinde ulaşılmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve çok sayıda Arama Kurtarma ekibi, kayıp 4 mürettebata ulaşmak için denizde, havada ve karada çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

BATAN GEMİYE 43 DALIŞ YAPILDI

İmralı adasının güneybatısında denizin 51 metre derinliğine gömülen Batuhan A isimli gemiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Sualtı Savunma (SAS) timleri de dâhil olmak üzere 30 dalgıçla toplam 43 dalış yapıldı. Diğer yandan Bursa'da 400, Balıkesir'de ise 250 personel olmak üzere toplam 650 kişilik bir arama ordusu çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 1 Helikopter, 1 Uçak, 6 Gemi, 3 Römorkör, 15 Bot, 1 Tekne, ,85 Araç, 8 Drone, 21 Dalgıç ve 2 Köpek, arama faaliyetlerine destek veriyor.

Batuhan A. isimli gemi Marmara’da batmıştı! Çarpıcı gelişme: Aramalar o noktada yoğunlaştı! Marmara Denizi’nde batan gemide çarpıcı gelişme: Hepsi orada bulundu!

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp mürettebatı arama çalışmalarında 15’nci gün... Aramalar 650 personelle sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA