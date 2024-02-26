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Marmara Denizi’nde batan gemide çarpıcı gelişme: Hepsi orada bulundu!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
12:03
Marmara Denizi’nde batan gemide çarpıcı gelişme: Hepsi orada bulundu!
Marmara Denizi'nde bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A. isimli gemi kıyıdan 4 mil açıklıkta battı. 15 Şubat'ta yaşanan facianın ardından arama kurtarma çalışmalarına başlandı. 12 gündür süren arama kurtarma çalışmalarında iki mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Bugün, Nene Hatun Gemisi'nin de destek verdiği 630 personelle devam eden çalışmalarda sıcak bir gelişme yaşandı: Hepsi orada bulundu!