Lina Nazlı toprağa verildi! Üşümesin diye montunu tabuta sardı

Namaz öncesinde kızının tabutuna sarılan Abdurrahman E., "Sana nasıl kıydılar, daha çok küçük" diye gözyaşı döktü. Kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılamayan acılı baba "bebeğim üşümesin" diyerek bir yıldır görmediği kızının tabutuna kendi montunu sarması ise yürek yaktı.