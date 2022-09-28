Lina Nazlı toprağa verildi! Üşümesin diye montunu tabuta sardı

Gaziantep'te eşinden ayrıldıktan sonra 2 kızıyla birlikte sığındığı çocukluk arkadaşı Muhabbet Toz'un yayındayken Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu tarafından fuhşa zorlanan ve çocukları alıkonulan Melisa İlhan'ın 2 çocuğundan biri Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılması üzerine verildiği bakıcı kadında bulunmuştu.
Ailenin 3 yaşındaki Lina Nazlı ise işkence ile öldürülüp Aksu'ya ait işyerinin mutfağındaki derin dondurucuda bulunmuştu.
Namaz öncesinde kızının tabutuna sarılan Abdurrahman E., "Sana nasıl kıydılar, daha çok küçük" diye gözyaşı döktü. Kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılamayan acılı baba "bebeğim üşümesin" diyerek bir yıldır görmediği kızının tabutuna kendi montunu sarması ise yürek yaktı.