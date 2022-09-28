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Giriş Tarihi: 28.9.2022 13:47 Son Güncelleme: 28.9.2022 14:02

Lina Nazlı toprağa verildi! Üşümesin diye montunu tabuta sardı

Gaziantep'ten annesine fuhuş yaptırmak için kaçırıldıktan 2 ay sonra bir işyerinin deposunda buzdolabında cesedi bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeni toprağa verildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Lina Nazlı toprağa verildi! Üşümesin diye montunu tabuta sardı

Gaziantep'te eşinden ayrıldıktan sonra 2 kızıyla birlikte sığındığı çocukluk arkadaşı Muhabbet Toz'un yayındayken Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu tarafından fuhşa zorlanan ve çocukları alıkonulan Melisa İlhan'ın 2 çocuğundan biri Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılması üzerine verildiği bakıcı kadında bulunmuştu.

Ailenin 3 yaşındaki Lina Nazlı ise işkence ile öldürülüp Aksu'ya ait işyerinin mutfağındaki derin dondurucuda bulunmuştu.

Kefenlenip gömülmek için hazır bekletilen ve Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside yaklaşık 2 aydır burada bekletildiği ortaya çıkan 3 yaşındaki kızın cenazesi İstanbul'dan gelen babası Abdurrahman E. tarafından teslim alınarak Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakıboğlu Camii'ne getirildi.

Namaz öncesinde kızının tabutuna sarılan Abdurrahman E., "Sana nasıl kıydılar, daha çok küçük" diye gözyaşı döktü. Kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılamayan acılı baba "bebeğim üşümesin" diyerek bir yıldır görmediği kızının tabutuna kendi montunu sarması ise yürek yaktı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekili Mehmet Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Başbuğ ile çok sayıda vatandaşın da katıldığı cenaze namazının ardından Lina Nazlı'nın cenazesi babasının ve akrabalarının omzunda Asri Mezarlık'a götürülerek toprağa verildi.

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Lina Nazlı toprağa verildi! Üşümesin diye montunu tabuta sardı
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