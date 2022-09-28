Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümünde yeni detaylar! İfadeleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 28.09.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 14:33

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulundu. Talihsiz yavrunun vücudunda darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili tutuklanan Mehmet Aksu ile sevgilisi Muhabbet Toz'un ifadeleri ortaya çıktı. Aksu ile Toz'un, Lina''nın cesedini derin dondurucuya koymadan önce yakıp, parçalarını gömmeyi tartıştıkları belirlendi. İşte 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüyle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...