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Haberler Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümünde yeni detaylar! İfadeleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 28.09.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 14:33

Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümünde yeni detaylar! İfadeleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulundu. Talihsiz yavrunun vücudunda darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili tutuklanan Mehmet Aksu ile sevgilisi Muhabbet Toz'un ifadeleri ortaya çıktı. Aksu ile Toz'un, Lina''nın cesedini derin dondurucuya koymadan önce yakıp, parçalarını gömmeyi tartıştıkları belirlendi. İşte 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın ölümüyle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
MEHMET BONCUK
Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümünde yeni detaylar! İfadeleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi derin dondurucuda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Aksu ile sevgilisi Muhabbet Toz tutuklanırken, şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümünde yeni detaylar! İfadeleri ortaya çıktı

Gaziantep'te 4 yıllık evli olan Melisa İlhan eşi Abdurrahman Erbay'dan yaklaşık 1 yıl önce ayrıldı. 3 ay önce resmi olarak boşanan Melisa İlhan, iddiaya göre ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı.

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Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümünde yeni detaylar! İfadeleri ortaya çıktı

Fuhuş yapmaya zorlandığı öne sürülen Melisa İlhan'ın kızları 3 yaşındaki Lina Nazlı ile 1,5 yaşındaki Naime Ceyda, Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tarafından alıkonuldu.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümünde yeni detaylar! İfadeleri ortaya çıktı

MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİLER

Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Melisa İlhan, kayıp kızlarının bulunmasını istedi. Melisa İlhan'ın yaşadıklarını anlattığı programa telefonla katılan Kiraz Alkurt, küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi.

Son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın ölümünde yeni detaylar! İfadeleri ortaya çıktı

Bunun üzerine eve giden ekipler Naime'yi teslim aldı, Kiraz Alkurt ise gözaltına alındı. Kiraz Alkurt, sorgusunda bakıcılık yaptığını ve Lina Nazlı'yı hiç görmediğini söyledi.

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