Naldo’nun oğlu ile kayınpederi hayatını kaybetmişti... Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı

Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi.