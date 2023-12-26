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Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederini öldürmüştü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Feci kaza 'geliyorum' demiş
Giriş Tarihi: 26.12.2023 18:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
18:18
Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederini öldürmüştü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Feci kaza 'geliyorum' demiş
Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş (23), ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemde ifade veren sanık Ferhat Karakaş suçunu itiraf ederek kazanın nasıl meydana geldiğini tek tek anlattı.