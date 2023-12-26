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Giriş Tarihi: 26.12.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 18:18

Antalyasporlu Naldo'nun oğlu ve kayınpederini öldürmüştü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Feci kaza 'geliyorum' demiş

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş (23), ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemde ifade veren sanık Ferhat Karakaş suçunu itiraf ederek kazanın nasıl meydana geldiğini tek tek anlattı.

DHA
Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederini öldürmüştü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Feci kaza ’geliyorum’ demiş

Antalya'da 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı.

Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederini öldürmüştü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Feci kaza ’geliyorum’ demiş

Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi.

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Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederini öldürmüştü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Feci kaza ’geliyorum’ demiş

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklanan sürücü Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Karakaş'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederini öldürmüştü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Feci kaza ’geliyorum’ demiş

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İlk duruşmaya sanık Ferhat Karakaş'ın yanı sıra, Naldo Pereira, eşi Juliana Tilatti, kayınvalidesi Alexandra Nardy, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Çetin ile taraf avukatları katıldı. Hakim karşısında ilk savunmasını yapan Ferhat Karakaş, olay günü oturduğu binanın yanında arkadaşlarıyla alkol aldığını anlattı.

Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederini öldürmüştü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Feci kaza ’geliyorum’ demiş

ALKOLLÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Karakaş, "Daha sonra bir arkadaşın saatiyle ilgili sorunu çözmek için şehre gittim. Alkolün etkisiyle kontrolümü kaybettim ve kaza meydana gelmiş. Ben tam olarak çarpmayı göremedim çünkü aniden frene bastım. Kafam direksiyona çarptı. Daha sonra küçük çocuk Davi'yi kaldırımda gördüm. Ben seyir halinde iken 'dur' levhasını fark etmedim, görmedim. Geceden uyumamıştım. Daha sonra alkol aldım. Uyuyamadığım için baş ağrısı da vardı. Araç kullanmaya başladığımda bir sorun yoktu. Sonrasında alkolün etkisi bende belirgin hale geldi. Ancak araçla seyrim sırasında genel olarak iyiydim. Kaza öncesinde bir anda kontrolümü kaybettim. İddianamede kazanın saati 10.45 olarak belirtilmektedir. Benim alkol almam ile kazanın meydana gelmesi arasında yaklaşık 1,5 saatlik zaman vardır" dedi.

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