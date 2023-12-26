Antalyasporlu Naldo’nun oğlu ve kayınpederini öldürmüştü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı: Feci kaza ’geliyorum’ demiş

ALKOLLÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Karakaş, "Daha sonra bir arkadaşın saatiyle ilgili sorunu çözmek için şehre gittim. Alkolün etkisiyle kontrolümü kaybettim ve kaza meydana gelmiş. Ben tam olarak çarpmayı göremedim çünkü aniden frene bastım. Kafam direksiyona çarptı. Daha sonra küçük çocuk Davi'yi kaldırımda gördüm. Ben seyir halinde iken 'dur' levhasını fark etmedim, görmedim. Geceden uyumamıştım. Daha sonra alkol aldım. Uyuyamadığım için baş ağrısı da vardı. Araç kullanmaya başladığımda bir sorun yoktu. Sonrasında alkolün etkisi bende belirgin hale geldi. Ancak araçla seyrim sırasında genel olarak iyiydim. Kaza öncesinde bir anda kontrolümü kaybettim. İddianamede kazanın saati 10.45 olarak belirtilmektedir. Benim alkol almam ile kazanın meydana gelmesi arasında yaklaşık 1,5 saatlik zaman vardır" dedi.

