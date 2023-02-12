Depremzede vatandaşın hesabını boşaltan dolandırıcılar tutuklandı

Ülkemizde meydana gelen Asrın Felakati neticesinde, Gaziantep Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede vatandaşlarımızdan Nedim A.'yı arayan dolandırıcılar bu kadar da olmaz dedirtti. Depremzede vatandaşımızı arayan vicdansız dolandırıcılar kendilerini banka yöneticisi ya da bankacı olarak tanıtım içinde bulunduğu durumdan dolayı yardım yapılacağını söyleyip hesap bilgilerini ele geçirdi. Hesabındaki parayı başka hesaba geçiren dolandırıcı sahtekarlar bununla da yetinmeyip depremzede adına kredi çektiler.