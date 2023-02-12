Depremzede vatandaşın hesabını boşaltan dolandırıcılar tutuklandı

Ülkemizde meydana gelen Asrın Felakati neticesinde, Gaziantep Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede vatandaşlarımızdan Nedim A.'yı arayan dolandırıcılar bu kadar da olmaz dedirtti. Depremzede vatandaşımızı arayan vicdansız dolandırıcılar kendilerini banka yöneticisi ya da bankacı olarak tanıtım içinde bulunduğu durumdan dolayı yardım yapılacağını söyleyip hesap bilgilerini ele geçirdi. Hesabındaki parayı başka hesaba geçiren dolandırıcı sahtekarlar bununla da yetinmeyip depremzede adına kredi çektiler.
6 VİCDANSIZ YAKALANDI
İhbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda vicdansız Dolandırıcıların Beykoz'da bulunan müstakil villalarda kalıp rastgele numaralarla Dolandırıcılık ağına çıktıkları tespit edildi. Polis kimliklerini tespit ettiği Yusuf E.(20), Bedirhan K.(20), Türkan D. (28), Tahir T. (32), Helin Y. (21) ve Erkan A.(27)'yı gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ekiplerince gözaltına alınan 6 vicdansız Dolandırıcı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bahse konu adreste atıcılık yaptığı tespit edidi, yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 adet bilgisayar, 25 adet cep telefonu , çok sayıda sim kart ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
"BU SADECE GÖRÜNEN"
Cumhuriyet Savcısı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ifadesi alınan 6 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Savcının tutuklama yazısında, "soruşturmaya konu olayın, ele geçirilen telefonlar, üçüncü şahıslara ait binlerce kişisel bilgiler, banka kartları karşısında amiyane tabirle buz dağının sadece görünen yüzü olduğunun değerlendirildiği" ifadesine yer verildi.
İKRAR ETMİŞLER
Beykoz Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de, şüphelilerin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimliğin kararında, şüpheli T.T'nin yönetiminde çalışanları olan B.K. ve E.A'yla dolandırıcılık yapabilecek hesaplara ulaştıkları, paranın temini için Y.E'nin hesabını kullandıkları, dolandırıcılık eylemi sırasında T.T'nin kız arkadaşı T.D'nin mağdurlarla irtibat kurduğu yönünde ikrarının bulunduğu belirtildi.
ÖĞRETMEN KİMLİĞİ İLE KİRALAMIŞLAR
Kararda, yine şüphelilerden T.T'nin yeğeni olan H.Y'nin de T.D. ile beraber sahte öğretmen kimliği hazırlamak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla karargah olarak kullandıkları villayı kiraladıkları, şüphelilerin bu şekilde atılı suçu iştirak halinde işledikleri vurgulandı.