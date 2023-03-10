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Giriş Tarihi: 10.3.2023 11:00 Son Güncelleme: 10.3.2023 11:11

Pınar Gültekin davasında karar günü

Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında yeni gelişme. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi’nde görülen davada karar çıkması bekleniyor. Haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı’nın yargılandığı davanın duruşması saat 11:00'da başladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Pınar Gültekin davasında karar günü

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında, İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının yeniden görülmesine karar vermişti.

İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davasını usulden inceledi. İstinaf Mahkemesi'nde görülecek davaya katılma talebinde bulunan veya katılma talebi reddedilen dilekçeleri değerlendirilerek dosyaya eklenmesi istenmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Avcı hakkında verilen kararda hukuka aykırı hususların olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine ve duruşma işlemlerine başlanmasına karar vermişti. İstinafa taşınan davanın ilk duruşmasında savcı mütalaa vermişti. Savcı, Cemal Metin Avcı hakkında haksız tahrik hükümlerinin kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

KARAR BEKLENİYOR

Savcı ayrıca Cemal Metin'in kardeşi Mertcan Avcı hakkında da beraat kararının kaldırılmasını ve tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını talep etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülecek duruşma saat 11:00'da başlıyor. Sanık Avcı'nın son savunmasını yapacağı duruşmada karar çıkması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 13'üncü duruşmada dava hakkındaki kararını verdi. Mahkeme katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avcı, haksız tahrik indirimi nedeniyle 23 yıl hapis ceza aldı. Mercan Avcı'nın beraatine karar verildi. Diğer sanıkların da beraatine karar verildi.

Yeniden görülen Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! "Katil Avcı’nın haksız tahrik indirimi kaldırılsın" SON DAKİKA | Pınar Gültekin davasında mahkemeden flaş karar! Dava yeniden görülecek

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Pınar Gültekin davasında karar günü
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