SON DAKİKA | AFAD Başkanı duyurdu! Antalya’daki teleferik kazasının nedeni belli oldu

13 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan kazanın ardından 13 kişi hakkında gözaltı kararının verildiğini açıkladı. Tunç açıklamasında şunları söyledi: Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.