SON DAKİKA | AFAD Başkanı duyurdu! Antalya’daki teleferik kazasının nedeni belli oldu

Antalya'da Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Dün akşam saatlerinden bu yana devam ve yaklaşık 23 saat süren tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı. Kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin tamamın tahliye edildi.
AFAD BAŞKANI KAZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI
AFAD Başkanı Okay Memiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "174 vatandaşımızın tamamı kurtarıldı" dedi.
13 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan kazanın ardından 13 kişi hakkında gözaltı kararının verildiğini açıkladı. Tunç açıklamasında şunları söyledi: Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.