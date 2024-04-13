Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | AFAD Başkanı duyurdu! Antalya'daki teleferik kazasının nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 13.4.2024 16:36 Son Güncelleme: 13.4.2024 16:57

SON DAKİKA | AFAD Başkanı duyurdu! Antalya'daki teleferik kazasının nedeni belli oldu

Son dakika haberi... AFAD Başkanı Okay Memiş, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kazanın ardından teleferiklerde mahsur kalan 174 vatandaşın da kurtarıldığını dile getiren Memiş, kazanın nedenini de açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | AFAD Başkanı duyurdu! Antalya’daki teleferik kazasının nedeni belli oldu

Antalya'da Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinden bu yana devam ve yaklaşık 23 saat süren tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı. Kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin tamamın tahliye edildi.

AFAD BAŞKANI KAZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI
AFAD Başkanı Okay Memiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "174 vatandaşımızın tamamı kurtarıldı" dedi.

Memiş açıklamasında, "Kazanın nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor. Teleferik tepesindeki vida kırığı nedeniyle bu kaza meydana geldi. Orada heyelan olduğuna yönelik bir tespit bulunmuyor heyelan söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

13 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan kazanın ardından 13 kişi hakkında gözaltı kararının verildiğini açıkladı. Tunç açıklamasında şunları söyledi: Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

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SON DAKİKA | AFAD Başkanı duyurdu! Antalya'daki teleferik kazasının nedeni belli oldu
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