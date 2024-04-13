AFAD Başkanı Okay Memiş: "174 kişinin tamamı tahliye edildi" | Video

AFAD Başkanı Okay Memiş, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kazanın ardından teleferiklerde mahsur kalan 174 vatandaşın da kurtarıldığını dile getiren Memiş, kazanın nedenini de açıkladı.