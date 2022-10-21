Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Batman-Diyarbakır istikametinde otobüs kazası: 1 ölü 21 yaralı
Giriş Tarihi: 21.10.2022 19:04 Son Güncelleme: 21.10.2022 19:36

SON DAKİKA | Batman-Diyarbakır istikametinde otobüs kazası: 1 ölü 21 yaralı

Son dakika haberi: Batman’dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan otobüs ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

AJANSLAR
SON DAKİKA | Batman-Diyarbakır istikametinde otobüs kazası: 1 ölü 21 yaralı

Son dakika haberi: Batman'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 4'ü ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAK 73 plakalı yolcu otobüsü, Batman-Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı mevkisinde 21 BC 682 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, 4'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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SON DAKİKA | Batman-Diyarbakır istikametinde otobüs kazası: 1 ölü 21 yaralı
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